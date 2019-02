SLESVIG: En person blev livsfarlig kvæstet, mens en anden kom alvorligt til skade i forbindelse med en voldsom trafikulykke i Slesvig torsdag aften. Her kørte en beruset 36-årig frontalt ind i en anden bil. Den foreløbige test viste, at manden havde en promille omkring to. Men en blodprøve skal endegyldigt afgøre promillen.

Den alvorligst kvæstede er i mellemtiden uden for livsfare.

SHZ/DPA