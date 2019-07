Spritbilist anrettede enorme skader

Fem biler blev ødelagt, da spritbilist kørte tværs gennem en have. Der skete skader for omregnet over 200.000 kroner.

ARNIS: En spritbilist anrettede tirsdag skader for cirka 30.000 euro i Arnis øst for Slesvig.

I sin brandert mistede den 31-årige herredømmet over bilen og kørte tværs gennem et hegn til en have. Her pløjede manden et træ omkuld og påkørte to biler. Sammenstødet udløste en kædereaktion, hvor i alt fem biler blev beskadiget.

Efter uheldet flygtede den 32-årige, men blev kort efter anholdt i sin lejlighed. Manden havde fået nogle knubs.

Alkometret afslørede en promille på 1,9. Et tjek i registreret viste desuden, at manden manglede at afsone en reststraf på 60 dage.

Den 31-årige havde ikke noget kørekort og havde heller ikke fået lov til at føre den bil, han kørte galt med.

Manden er nu fængslet.

