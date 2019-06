DÖRPSTEDT: Ukendte gerningsmænd havde natten til fredag spillet en bilejer i Dörpstedt vest for Slesvig et slemt pus. Offerets Ford var nemlig blevet placeret på en 1,7 meter høj platform bygget af 13 paller, der var stablet over på hinanden. Formentlig var offerets gaffeltruck anvendt til formålet.

Politiet mener ikke, der er tale om en harmløs spøg. Blot en let berøring havde kunnet få hele konstruktionen til at vælte med stor risiko for en alvorlig ulykke til følge.

/JV