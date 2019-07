LANGBALLIG: En 64-årig mand blev søndag morgen dræbt i en trafikulykke på landevejen ved Langballig vest for Flensborg. Af hidtil ukendte grunde mistede den 64-årige på en helt lige strækning herredømmet over sin bil, der først kørte over i den modsatte vejbane og derefter kolliderede med et træ.

Den 64-årige var dræbt på stedet.

Landevejen var spærret i en periode efter uheldet.

/SHZ