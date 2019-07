Sognerådstænkning skader den nordtyske økonomi

Uli Wachholtz er chef for de nordtyske virksomheders interesseorganisation, Unternehmensverband Nord. Han reagerer på en ny undersøgelse fra instituttet for verdensøkonomi i Kiel med klare krav til politikerne.

KIEL: Ganske som nabolandet Mecklenburg-Vorpommern bliver Slesvig-Holsten hægtet af den økonomiske udvikling i de sydlige forbundslande. Alle opgørelser viser, at Tysklands nordligste forbundsland står svagere, uanset om der bliver målt på den gennemsnitlige borgers indtægt, planlægning af fremtiden eller evnen til udvikling.

Vi har brug for en kritisk masse, så vores stemme bliver hørt i Berlin eller Bruxelles.

Delstat er for lille

- Vores ringe størrelse er et handicap. Vi har brug for en kritisk masse, så vores stemme bliver hørt i Berlin eller Bruxelles. Vi må opdyrke en nordtysk bevidsthed. Slesvig-Holsten spilder ressourcer uden at komme fremad, mener Uli Wachholtz.

I hans optik er det farligt i en verden, hvor afgørelser bliver truffet stadig hurtigere.

- Så taber vi forbindelsen til de andre, påpeger han.

Uli Wachholtz betoner, at han ikke sætter spørgsmålstegn ved Tysklands føderale struktur eller de enkelte forbundslandes identitet. Men overordnet planlægning af industripolitik, etablering af industriområder og kompetencecentre skal afstemmes på tværs af delstatsgrænserne.

Som et eksempel på skadelig sognerådspolitik nævner han striden mellem Hamborg og Niedersachsen omkring uddybningen af Elben samt placeringen af fremtidens brintteknologi.

- Her gælder det om endeligt at trække på samme hammel og se bort fra særinteresser. Ellers forsvinder arbejdspladserne fra vores område, tror Uli Wachholtz.

Videnskabsfolkene fra instituttet for verdensøkonomi ser dog ikke kun problemer, men også udviklingspotentiale i Nordtyskland. Det er Uli Wachholtz enig i.

- Vi har også virksomheder, der er førende på verdensmarkedet. Dem skal vi hæge om sammen med forarbejdningsindustrien. Her bliver der tjent flere penge end på udlejning af strandkurve, forklarer Uli Wachholtz.

Også det voldsomme og kun halvprofessionelle bureaukrati skal der ryddes op i.