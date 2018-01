Snekaos og storm lammede trafik

SLESVIG-HOLSTEN: Hvad der i nattens løb begyndte med isglatte veje, udviklede sig torsdag til et kaos i hvidt. Årets første kraftige snefald og frem for alt stormen "Frederike" lammede vej- og togtrafikken i det nordlige Tyskland.

- Kun togforbindelsen til Danmark var ikke berørt. Aflysningerne i fjerntrafikken skyldtes frem for alt, at jernbanedriften i Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen blev indstillet på grund af Frederike, forklarer en talsmand for de tyske statsbaner.

Også på vejene var fremkommeligheden torsdag allerede fra formiddagstimerne stærkt indskrænket.

- Vi er ved at drukne i sne. I to en halv time har det sneet uafbrudt. Alle kolleger er sat ind på grund af diverse problemer i trafikken, sagde Christian Haase fra politiet i Lübeck torsdag ved middagstid.

I hele Slesvig-Holsten var der utallige glatføreuheld. Natten til torsdag opstod der isslag, hvilket blev fatalt for trafikanterne. På en bro over floden Stör ved Itzehoe forulykkede en brandbil, der var på vej for at yde bistand ved en alvorlig trafikulykke.

Bustrafikken måtte indstilles i store dele af Slesvig-Holsten. Også renovationen var berørt - blandt andet i det østlige Holsten.

Ifølge det meteorologiske institut i Kiel faldt der frem til torsdag eftermiddag omkring otte centimeter sne.

I løbet af fredagen trækker Frederike mod øst.

- Men i de kommende dage frem mod lørdag kommer der yderligere lavtryk med sne. Helt så giftige bliver de dog ikke, mener meteorolog Sebastian Wache fra vejrtjenesten Wetterwelt i Kiel.