NEUMÜNSTER: Måske glemte smugleren sine varer eller turde ikke fiske dem frem af frygt for at blive opdaget. Forklaringen er uvis. Men i hvert fald blev der i dag opdaget 300 gram marihuana i et tomt tog på et rangerspor ved Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten.

Narkoen blev opdaget bag et panel af medarbejdere fra banernes værksted. Arbejderne tilkaldte politiet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

/JV