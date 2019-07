KIEL: Slesvig-Holstenske ministerpræsident Daniel Günther fra det konservative CDU hører til blandt de mest populære af Tysklands 16 lokale regeringschefer. Det viser en meningsmåling, instituttet Forsa har gennemført for tv-stationen RTL.

Ifølge undersøgelsen er 66 procent af borgerne i Slesvig-Holsten tilfredse med deres regeringschef. Hermed bliver Daniel Günther kun overgået af Baden-Württembergs grønne regeringschef, Winfried Kretschmann, der har opbakning fra 77 procent af sin delstats borgere.

Den 45-årige Daniel-Günther har siden 2017 stået i spidsen for en koalitionsregering, der består af hans eget CDU, det liberale FDP og De Grønne.

Daniel Günther afløste som ministerpræsident socialdemokraten Torsten Albig, der regerede i en koalition med De Grønne og det dansk-frisiske SSW.

Den nuværende ministerpræsident er en for tyske forhold meget utraditionel konservativ. Han er tilhænger af ægteskaber mellem personer af samme køn og går ind for homoseksuelles ret til adoptere. Også når det handler om for eksempel social- og miljøpolitik har han standpunkter, der blandt andre konservative har bibragt ham det ikke kærligt mente øgenavn kammerat Günther.