Slesvig-holstenske mænd er tykke og ret ulykkelige

KIEL: Slesvig-Holstens mænd er for tykke og temmelig ulykkelige. Det viser en opgørelse fra sundhedsportalen Spring, skriver mediehuset SHZ.

Hele 23,7 procent af mændene er Tysklands nordligste delstat er således overvægtige. Til sammenligning gælder det kun for 11,9 procent af de mandlige indbyggere i Hamborg.

Samtidig er mange ramt af depressioner. Den mentale sundhedstilstand på dette område måler Spring på en skala fra nul til et. Nul er udtryk for sprudlende munterhed, mens et er dyb depression. Her lander Slesvig-Holstens mænd på 0,72 i gennemsnit, hvilket er alarmerende højt sammenlignet med andre egne af Tyskland. I den nordtyske bystat Bremen, er depressionsværdien således kun 0,19.

De slesvig-holstenske mænds forhold til alkohol er til gengæld et lyspunkt. Slesvig-Holsten er nemlig blandt de forbundslande, hvor færrest mænd misbruger alkohol, skriver SHZ.

Spring har sat fokus på mændenes sundhed, fordi det såkaldt stærke køn faktisk er det svageste. Mænd rammes hyppigere end kvinder af blandt andet livsstilssygdomme, men oplever også oftere psykiske problemer. Samtidig tøver mænd for længe, inden de søger professionel hjælp i forbindelse med både fysiske og psykiske symptomer.

I gennemsnit dør mænd tyske mænd fire år før kvinderne.