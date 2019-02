Slesvig-holstensk politi redder engelske børn fra terror

MELDORF: Slesvig-holstensk politi har formentlig forhindret et terrorangreb mod en skole i Newcastle i England. To 23-årige irakiske flygtninge med bopæl i Dithmarschen er varetægtsfængslet og sigtet for forberedelse af terror. De har ifølge sigtelsen forsøgt at bygge bomber med krudt fra nytårsfyrværkeri. I den forbindelse har de været i kontakt med en engelsk islamist, der skulle levere en tændsats. Det skriver avisen Bild.

Slesvig-holstensk politi overvågede kommunikationen mellem Tyskland og England, hvorefter de tippede de britiske kolleger. Hos islamisten i England fandt politiet bomber skjult i skoletasker. Det fremgik desuden, at den 33-årige gennem længere tid havde udspioneret en grundskole i Newcastle.

Den tyske anklagemyndighed vil ikke kommentere terrorplanerne i England.

I Dithmarschen opgav de to mænd at bygge en bombe. Ifølge politiet ville de i stedet anskaffe en pistol med hjælp fra en tredje iraker. Også den plan måtte droppes, fordi pistolen viste sig at være for dyr. Den 36-årige, irakiske mellemmand er ligeledes varetægtsfængslet.

Ifølge anklagemyndigheden havde de fængslede flygtninge ikke udset sig noget konkret terrormål i Tyskland. Planen var blot "at dræbe så mange vantro som mulig", men dog skåne eventuelle børn.

