Slesvig-holstenere er Tysklands mest stressede på jobbet

KIEL: Næsten to tredjele af Tysklands arbejdende befolkning føler sig stressede. Men i Slesvig-Holsten er situationen værre. Her er stressniveauet faktisk det højeste i hele Tyskland, og 69 procent føler sig presset på jobbet. Det er et procentpoint over den næstmest stressede delstat, nemlig Bayern med 68 procent. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget på vegne af forsikringsselskabet Swiss Life.

En del slesvig-holstenere er heller ikke tilfreds med deres løn. 61 procent finder betalingen passende, mens resten vurderer, de fortjener mere i lønningsposen.

Tidspres er den faktor, der først og fremmest udløser stress, viser undersøgelsen. Her angiver 46 procent en presset kalender som forklaring.

Men også ubehagelige kolleger og en dårlig stemning på arbejdspladsen vejer tungt og udløser stress hos 45 procent.

YouGov dokumenterer også, at penge ikke alene gør medarbejdere lykkelige. I den østtyske delstat Brandenburg er næsten halvdelen af de adspurgte utilfredse med den løn, der rent faktisk også generelt er lavere end i det vestlige Tyskland,. Til gengæld er stressniveauet langt lavere end i for eksempel Slesvig-Holsten. I Brandenburg føler kun 57 procent af arbejdstagerne stress.