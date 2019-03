Slesvig-Holstens politi vil se tingene lidt fra oven

Foreløbig har politiet anskaffet to droner, der befinder sig på politiskolen i Eutin mellem Kiel og Lübeck. Foto: Landespolizeiamt Schleswig-Holstein.

Politiet i Slesvig-Holsten har uddannet otte betjente til drone-piloter for at teste, om det flyvende udstyr kan gøre en forskel i arbejdet.

EUTIN: Slesvig-Holsten tester i et pilotprojekt, om droner kan blive betjentenes flyvende øjne. Siden begyndelsen af marts er otte politifolk blevet uddannet som drone-piloter på politiskolen i Eutin Politiet har indkøbt to specialdroner fra den kinesiske producent DJI. Der er tale om droner, som specielt egner sig til offentlige myndigheders behov. Prisen: 34.000 euro. Mulighederne for at anvende dronerne er mange. Det kan handle om eftersøgninger af savnede eller personer på flugt. Men dronerne kan også skabe overblik over ulykker eller anvendes på store gerningssteder. Politiet forventer desuden at kunne bruge dronerne til dokumentation i forbindelse med øvelser.

Det kan også bidrage til politifolkenes sikkerhed, idet eventuelle trusler bliver opdaget i god tid. Torge Stelck, talsmand for politiet.

Skaber overblik - Dronernes fordel er, at man hurtigt og grundigt kan undersøge et ellers uoverskueligt areal. Det kan også bidrage til politifolkenes sikkerhed, idet eventuelle trusler bliver opdaget i god tid, forklarer delstatspolitiets talsmand, Torge Stelck. Pilotprojektet køre frem til midten af året. Her skal det afgøres om og i givet fald hvordan, dronernes kan sættes ind. Med kun to droner stationeret i Eutin bliver dronerne dog endnu ikke en del af politiets hverdag. Torge Stelck regner med, at dronerne på grund af transporttiden kun vil blive indsat ved opgaver, der er planlagt på forhånd. Politiets otte piloter får hjælp fra assistent, der betjener dronernes kameraer. Specielt til eftersøgninger efter savnede personer er den største, fire kilo tunge drone også udstyret med et varmefølsomt kamera. Begge droner kan holde sig i luften i 30 minutter på en opladning. Både delstatens uafhængige center for datasikkerhed og luftfartsmyndighederne deltager i afprøvningen. Torge Stelck betoner, at at dronerne naturligvis kun kan anvendes inden for rammerne af gældende lov. Det medfører indskrænkninger. - De må således principielt ikke anvendes til at overvåge forsamlinger, siger han.

Har ingen helikopter Politiet i Slesvig-Holsten har hidtil ikke rådet over egne luftfartøjer. Er der for eksempel brug for en helikopter, bliver den i givet fald rekvireret fra forbundspolitiet eller politistyrkerne i andre delstater.