Slesvig-Holsten står til at få stærk stemme i EU

KIEL: Ved søndagens valg til EU-parlamentet står Slesvig-Holsten til en rekord. Med sandsynligvis fire og måske fem medlemmer kan Tysklands nordligste forbundsland efter alt at dømme blive bedre repræsenteret end nogensinde før. Hidtil har der aldrig siddet flere end tre slesvig-holstenere i EU-parlamentet.

Mandater til henholdsvis Socialdemokratiet og CDU er nærmest sikre. Skal man tro meningsmålingerne, har også den slesvig-holstenske landdags vicepræsident Rasmus Andresen fra De Grønne gode chancer for at blive valgt ind.

Også Piratpartiet i Slesvig-Holsten står til at få et medlem i EU-parlamentet. Desuden har venstrefløjspartiet Die Linke en outsiderchance for et mandat.

Men Slesvig-Holsten kan sandsynligvis ikke blot blive solidt repræsenteret. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at der i givet fald bliver tale om helt nye kræfter. Ingen af de fem førende kandidater har nemlig tidligere siddet i det europæiske parlament.

Efter en årrække har de nuværende repræsentanter for CDU og SPD valgt ikke at genopstille.