Slesvig-Holsten bygger alt for få billige boliger

Sidste år faldt antallet af byggetilladelser med 11 procent. Samtidig er de nybyggede lejligheder alt for dyre for gennemsnitsfamilien.

Almennyttige boligerbehøves der 8000 nye af hvert år for at dække behovet. Men i 2018 blev der kun opført 1233.

Dråbe i havet

- For samtidig daler antallet af almennyttige boliger. Dem behøves der 8000 nye af hvert år for at dække behovet for lejligheder, som er til at betale. Men i 2018 blev der kun opført 1233, forklarer Sophie Mainitz, der er leder af organisationen.

Hun betegner dette som en dråbe i havet, fordi befolkningstallet bestandigt stiger på grund af tilflytning.

Ingen tegn tyder på, at situationen bliver forbedret. I 2017 blev der givet tilladelse til byggeri af 1731 almennyttige boliger. Året efter dalede antallet til 1095. I år er der frem til udgangen af maj udstedt 464 tilladelser.

Delstatsregeringen vurderer situationen mindre dramatisk. Ifølge Indenrigsministeriet er det faktiske antal opførte boliger vigtigere end antallet af byggetilladelser. Set med de briller har udviklingen været positiv siden 2015, og der er årligt blevet færdiggjort 12.000 boliger.

- Men der er nogle steder tale om boliger, som ikke engang medlemmer af middelklassen har råd til at betale, lyder modargumentet fra Sophie Mainitz.

Middelklassen trænger derfor i stigende omfang ind i den boligmasse, der hidtil har budt på husrum for enlige forældre, studerende, pensionister og immigranter. De oplever derfor øget konkurrence om lejlighederne.