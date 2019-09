HUSUM: Tre seniorer i alderen mellem 79 og 87 år hoppede på limpinden, da en møbelpolstrer tilbød sine tjenesteydelser i en husstandsomdelt flyer i Husum i Nordfrisland. Håndværkeren viste sig helt åbenlyst at være en fupmager. I to tilfælde præsenterede han sine ofre for regninger på hver 12.000 euro for helt enkelt polsterarbejde. Rengøringen af et møbel ville manden have 3000 euro for.

Pris og ydelse står overhovedet ikke i forhold til hinanden, forklarer kriminalpolitiet i Husum.

/JV