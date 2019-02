Skovrider skyder problemsvin

ITZEHOE: I Slesvig-Holsten har de ikke kun en problemulv, men også et problemsvin - eller rettere sagt havde. Nu er vildsvinet nemlig blevet nedlagt af stadsskovrideren i Itzehoe, der ligger i delstatens sydvestlige hjørne.

Soen havde hærget i bydelen Lehmwohld. Haver blev ødelagt, fordi vildsvinet gravede græsplæner op og gnavede i buske. Beslutningen om at nedlægge vildsvinet skyldtes dog også, at dyret færdedes ret ugenert i området, hvor der er mange skolebørn. Her kunne der opstå en risiko for børnenes sikkerhed, hvis vildsvinet af en eller anden grund blev opskræmt eller aggressivt.

/SHZ