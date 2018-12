Skoleskib er kommet i økonomisk modvind

En budgetoverskridelse på 125 millioner euro ved istandsættelsen af den tyske marines skoleskib Gorch Fock med hjemhavn i Kiel kan betyde, at fartøjet tages ud af drift.

KIEL: Den tyske marines stolthed, skoleskibet Gorch Fock har hjemme i Kiel. Men efterhånden er det tvivlsomt, om den tremastede bark nogensinde atter stævner ind i havnen i den slesvig-holstenske hovedstad. I overført betydning er Gorch Fock nemlig havnet i sin histories værste uvejr. En planlagt istandsættelse af skibet er gået fuldstændig galt. Budgettet for projektet var 10 millioner euro. Men skibets cirka to år på værft i Elsfleth ved Bremen har foreløbig kostet det tyske forsvarsministerium 69,5 millioner euro. Og istandsættelsen er langtfra afsluttet, fordi nye problemer bestandigt dukker op. Således forventes det nu at komme til at koste omkring 135 millioner euro at gøre skibet sejlklart.

Minister siger stop - Jeg er stærkt bekymret på vegne af Goch Fock, siger den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen til avisen, Rheinische Post. Hun har derfor besluttet at sætte en foreløbig stopper for udbetalinger til istandsættelsen. Problemerne bliver forværret af, at der er opstået mistanke om korruption i forbindelse med projektet. Myndighederne undersøger, om en medarbejder ved marinen har fået fordelagtige lån hos en virksomhed, der har været leverandør til istandsættelsen af Gorch Fock. Men i det mindste er der dog ikke nogen sammenhæng mellem den mulige korruption og de eksplosivt stigende omkostninger, viser de foreløbige undersøgelser. Holdningen til Gorch Fock bliver ikke mildere af, at der i modsætning til for eksempel Skoleskibet Danmark ikke er tale om et historisk fartøj. Gorck Fock er således "kun" fra 1958. Forgængeren med samme navn eksisterer fortsat i bedste velgående, om end det ikke længere står til søs, men ligger som museumsskib i havnen i Stralsund i det østlige Tyskland. Kritiske røster sætter spørgsmålstegn ved, om fremtidens søofficerer overhovedet behøver at blive uddannet på et sejlskib. Trods alt blev den tyske marine allerede motoriseret i forbindelse med, at kejser Wilhem II. forvandlede Tyskland til en slagkraftig sømagt.

Stadig opbakning Men Gorck Fock har fortsat venner. - Jeg har stor forståelse for, at marinen vil gøre kadetterne bekendt med havets kræfter ombord på et sejlskib, siger socialdemokraten Hans-Peter Bartels, der er forbundsdagens kommitterede for forsvaret til mediehuset, SHZ.