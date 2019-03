Skoleleder i Flensborg ønsker skandaleskib tilbage

Online-generationen er ikke nødvendigvis praktisk anlagt og har derfor behov for at opleve sømandsskab i sine rene form, mener kommandør Tobias Abry. Foto: Marcus Dewanger.

Et skoleskib under sejl er uundværligt mener lederen af marineskolen i Flensborg, hvor det skandaleramte Gorch Fock er en central del af uddannelsen.

FLENSBORG: Skoleskibet Gorch Fock er uundværligt for uddannelsen af søofficerer på marineskolen i Flensborg. Det mener skolens leder, kommandør Tobias Abry. - Gorch Fock er skibet, hvor de unge mænd og kvinder oplever søfart i sin oprindelige form. De bliver umiddelbart konfronteret med sømandsskab med alle udfordringer og stifter for første gang bekendtskab med den sømilitære disciplin, understreger Tobias Abry over for avisen Flensburger Tageblatt. Uundværligheden til trods har marineskolen måttet give afkald på skibet de seneste to år, hvor Gorch Fock har ligget på værft for at blive renoveret. Opgaven har udviklet sig til en økonomisk skandale. Oprindelig var istandsættelsen budgetteret til 10 millioner euro. Nu tyder alt på, at prisen bliver 135 millioner euro.

Nummer to Det nuværende Gorch Fock er marinens andet skoleskib af samme navn. Skibet er en tremastet bark, der løb af stablen i 1959.

Virker umoderne De enorme omkostninger har fået kritikere til at foreslå Gorch Fock skrottet. Trods alt har den tyske flådes fartøjer været motordrevne, siden kejser Wilhelm i 1880'erne iværksatte en omfattende modernisering. For mange virker det derfor ude af trit med tiden, at samtlige, tyske søofficerer fortsat uddannes på et sejlskib. Tobias Abry kunne ikke være mere uenig. - Netop for den til dels ikke specielt praktisk anlagte online-generation er det vigtigt blive svejset sammen til et fællesskab. Gorch Foch står i den forbindelse for opdragelsen med hensyn til holdninger og indstilling. Skibet er af essentiel betydning, mener han ifølge avisen. I foregående uge erkendte det tyske forsvarsministerium "alvorlige fejl". Således giver ministeriet den tyske rigsrevision ret i, at det havde været en god ide, at tjekke skadernes omfang, inden Gorch Fock blev sendt på værft. Det skriver det tværmediale samarbejde RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Mistanke om fusk Muligvis har der også været fusk med i spillet. En ledende medarbejder i søværnet er under mistanke for at have modtaget bestikkelse. Efterfølgende har en betalingsstandsning ramt værftet, hvor Gorch Fock bliver istandsat. En midlertidig administration er indsat og har fundet tegn på, at den tidligere ledelse blandt andet undlod at lede rabatter videre til den tyske stat. Af praktiske grunde har Gorch Fock hjemhavn i Kiel. Skibet hører dog ind under marineskolen i Flensborg.