Skoleelever i Flensborg: Hun er også vores dronning

FLENSBORG: Lenia Ove og Joanne Helmer fra Duborg-Skolen har begge glædet sig meget til at se og ikke mindst høre dronningen, som ankom på Duborg-Skolen i Flensborg tirsdag klokken 13.40.

- Vi har kunnet mærke på skolen hele ugen, at hun kommer. Alle har gjort sig umage og alt er gjort rent. For os er hun Danmark, der kommer på besøg, siger Lenia.

Hun ved ikke, om dronningen også er hendes dronning.

- Men jeg føler mig dansk, så det er hun vel. Joanne nikker. Joannes familie har tit overvejet at køre til Gråsten, når dronningen er der. For at se hende. Nu kommer dronningen den anden vej.

- Det er godt at hun kommer. Det betydet, at vi alle får et tættere forhold til Danmark, siger Joanne.