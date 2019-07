Skolebøgerne om Emil Nolde skal skrives om

SEEBÜLL: Som direktør for Nolde Stiftelsen og museet i Seebüll har dr. Christian Ring bestemt ikke kun vundet anerkendelse blandt den dansk-tyske malers fans. Det fortalte han Slesvig-Holstens kulturminister Karin Prien, da hun tirsdag kiggede forbi, skriver Nordfriesland Tageblatt.

Nolde yndede at fremstille sig selv som et af nazismens ofre, fordi han fik forbud mod at udstille sine værker, der af de brune magthavere blev betegnet som degenererede. Forbuddet mod at udstille fik Emil Nolde efterfølgende digtet om til et direkte forbud mod overhovedet at male. Og det var ikke den eneste løgn. Nolde var ikke offer, men ivrig nazist og tilhænger af det tredje rige.

Alt det har Christian Ring afdækket, hvilket udløste reaktioner.