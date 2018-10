HELGOLAND: Helgolands traditionelle småskippere vil på Unescos liste over verdens kulturarv. I kampen for at nå målet har de med deres små, åbne træbåde taget turen fra øen i Vesterhavet via diverse kanaler til den tyske hovedstad, Berlin, hvor de ankom onsdag.

Tidligere var de små træbåde nødvendige for at transportere gæster til og fra færger det sidste stykke ind i Helgolands havn. Den var nemlig for lille til at rumme større skibe. Havnen på Helgoland er længst udbygget. Alligevel sejler 11 åbne både fortsat for rederier, der opretholder traditionen med at ligge for svaj på åben sø og aflevere passagererne der.

/SHZ