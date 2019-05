Skattejægere finder dødsensfarlige våben fra krigen

HAMBORG: En livsfarlig dille har fundet vej til Nordtyskland. Her har eventyrlystne mennesker kastet sig over magnetfiskeri. Fænomenet går i al sin enkelthed ud på, at kraftige magneter ved hjælp af en line bliver sænket ned på bunden af vandhuller, floder og søer i håb om at fiske metalgenstande op fra dybet.

Vandet i Nordtyskland gemmer imidlertid ikke blot på gamle cykler, indkøbsvogne og andre harmløse ting. I krigens sidste stunder og efter kapitulationen skaffede mange tyske soldater sig af med deres våben ved simpelthen at smide dem i den nærmeste sø.

I de forløbne uger har magnetfiskere i Hamborg derfor hevet granater samt skydevåben og ammunition op på land. Myndighederne i Hamborg advarer om, at specielt granaterne fortsat er dødsensfarlige. Desuden er det ulovligt at være i besiddelse af krigsvåben.

Også Slesvig-Holsten er magnetfiskere stødt på farlige levn fra krigen. I april blev sprængningseksperter således tilkaldt, efter en magnetfisker havde hevet en håndgranat op fra et vandløb ved byens markedsplads. Granaten var så ustabil, at den måtte sprænges på stedet.

DPA/SHZ