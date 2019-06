Skandaletog har i årevis kørt næsten uden passagerer

WESTERLAND: Spydigt kalde de lokale passagertoget mellem Bredstedt i Nordfrisland og Westerland på Sild for spøgelsestoget. Nu viser tal, at navnet er aldeles berettiget. I gennemsnit er der kun en eller to passagerer i Sylt Shuttle Plus, der har plads til 150 personer på hver af de op til 48 daglige afgange.

Behovet for pladser er ellers betydeligt på strækningen, hvor de lokale klager over forsinkelser og aflysninger. Men den særlige, og som regel næsten tomme Sylt Shuttle Plus befordrer ikke områdets pendlere. De har ikke adgang med deres månedskort. Billetterne sælges kun til fuld pris, nemlig små 150 kroner tur - retur.

Deutsche Bahn har ikke offentliggjort statistikken frivilligt. Tallene blev først kendt, da det grønne forbundsdagsmedlem Ingrid Nestle fra Slesvig-Holsten med en parlamentarisk forespørgsel tvang kendsgerningerne frem i lyset.

Kritikere peger på, at formålet med forbindelsen overhovedet ikke er at transportere passagerer. Det handler snarere om at lægge beslag på skinnerne til ulempe for en privat konkurrent, der ligesom Deutsche Bahn tilbyder de overordentlig profitable autotog, der transporterer biler og passagerer mellem fastlandet og Sild.

Sylt Shuttle Plys har forbundet ferieøen og fastlandet siden 2015.