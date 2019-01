Skandaleskibs fremtid er efterhånden usikker

KIEL: Skandalen omkring restaureringen af den tyske marines skoleskib Gorch Fock kan ende med, at den nuværende plimsoller må skrottes, og der skal bygges et nyt. Det mener det liberale parti, FDP.

- Vi liberale vil holde fast i et sejlskib til marinen, fordi vi anser det som vigtigt for en solid uddannelse og korpsånden for soldaterne. Men med blik på den nuværende situation har vi svært ved at se, hvordan Gorch Fock kan bevares, siger Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der er liberal forsvarspolitiker i den tyske forbundsdag til nyhedsbureauet, DPA.

Gorch Fock indgår i undervisningen af søofficerer på marineskolen i Flensborg, men har hjemhavn i Kiel. Skibet blev i 2015 taget ud af drift for at gennemgå en istandsættelse, der oprindelig var budgetteret til at koste 10 millioner euro. I mellemtiden er omkostningerne eksploderet til 135 millioner euro uden nogen konkret udsigt til, hvornår Gorch Fock atter kan få vand under kølen.

Derfor vil FDP nu have tjekket, om byggeriet af et nyt skoleskib kan være billigere end reparationen af det nuværende. Samme forslag kommer fra De Grønne.

Forløbet omkring istandsættelsen har afsløret omfattende inkompetence hos såvel det tyske forsvarsministerium som forsvarets ledelse. Det viser den tyske rigsrevisions fortrolige rapport, der er blevet lækket til pressen.