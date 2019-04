Skandaleramt skoleskib kan ende som museum

KIEL: Den tyske marines skandaleramte skoleskib Gorch Fock kan ende som museum. Det fastslår den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen overfor mediehuset SHZ.

Skibet indgår i uddannelsen på marineskolen i Flensborg, men har officiel hjemhavn i Kiel. Efterhånden er det dog længe siden, Gorch Fock har lagt til i Kiel eller Flensborg. Siden 2015 har skibet nemlig ligget på værft i Bremerhaven i forbindelse med en istandsættelse, der har udviklet sig til et mareridt for den tyske stat.

Oprindelig var der afsat 10 millioner euro til opgaven. I mellemtiden er den forventede udgift på vej mod 135 millioner. Situationen skyldes, at marineledelsen totalt undervurderede skibets skader. Samtidig er der også mistanke om bevist kriminalitet hos den tidligere ledelse af det værft, der har ansvaret for renoveringen. Desuden er der tegn på, at en medarbejder hos den tyske marine har modtaget bestikkelse.

Ursula von der Leyen betoner over for SHZ, at 135 millioner euro er den absolut højeste pris, staten vil betale. Bliver istandsættelsen dyrere, tages Gorch Fock ud af drift og får en fremtid som museumsskib.