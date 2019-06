Skandaleramt skoleskib får atter vand under kølen

KIEL: Efter eksploderende omkostninger, mistanke om bestikkelse og retslige stridigheder mellem forbundsmyndighederne og værftet fik den tyske marines skoleskib, Gorch Fock, fredag atter vand under kølen. Værftet i Bremerhaven havde i første omgang nægtet at udlevere skibet, fordi en regning på 5,1 millioner euro efter værftets mening ikke var blevet betalt. Til sidst lykkedes det dog værft og forsvarsministerium at blive enige. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Skibet hører ind under marineskolen i Flensborg, men har siden 2015 ligget på værft i forbindelse med en omfattende renovering.

Der var afsat 10 millioner euro til opgaven. Men prisen lander formentlig i omegnen af 135 millioner.

Gorch Fock har hjemhavn i Kiel.

Arbejdet med at istandsætte skibet er langtfra afsluttet. Endnu er kun selve skroget sat i stand. Master og takkelage er fortsat ikke monteret.