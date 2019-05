Skandale i byrådssalen: Borgmester smed dansk politiker ud efter tilråb

LANGBALLIG: I Langballig på sydsiden af Flensborg Fjord er forholdet mellem den konservative borgmester Kurt Brodersen fra CDU og viceborgmester Sven-Ole Nissen fra det danske SSW notorisk elendigt. Og netop som de lokale måske troede, at det nok ikke kunne blive værre, viste det modsatte sig at være tilfældet.

På det seneste byrådsmøde afbrød Sven-Ole Nissen flere gange borgmesteren med højlydte tilråb. Efter to advarsler bad Kurt Brodersen sin modpart forlade salen. Da Sven-Ole Nissen nægtede, anmodede borgmesteren kæmneren om at tilkaldte politiet.

Inden politiet nåede frem blev Nissen belært om, at han både brød forretningsordnen og loven. Herefter valgte Sven-Ole Nissen at forlade forsamlingen, og politiet kunne afbestilles.

Den konkrete ballade blev denne gang udløst i forlængelse af en debat om udviklingsplaner for blandt andet nye boliger. Men striden går lang tid tilbage, og Kurt Brodersen har tidligere beskyldt sin stedfortræder for at overtræde sine kompetencer og udsprede usande påstande.