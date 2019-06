Sjov video: Hede får dyrepark til at smøre svin ind i sololie

WARDER: Onsdagens enorme temperaturer fik dyreparken i Warder mellem Kiel og Neumünster til at tage usædvanlige forholdsregler i brug. Den brogede bentheimer-so Binti kunne i modsætning til sine artsfæller i dyreparken tilsyneladende ikke finde ud af at beskytte sig mod den brændende sols stråler ved et krybe i indhegningens vandhul eller rulle sig i mudder.

Da dyret var i fare for at blive forbrændt, greb dyrepasser Nora Peiker resolut ind. Hun smurte ganske enkelt Binti ind i sololie.

/SHZ