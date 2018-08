Sindssyg mand stak ti ned

LÜBECK: En 34-årig mand kan ikke straffes, selv om han er tiltalt for at ti tilfælde af mordforsøg i en bus i Lübeck i juli. En mentalundersøgelse viser nemlig, at manden lider af paranoid skizofreni og skal anbringes på en psykiatrisk institution. Det skriver statsadvokaten i en pressemeddelelse.

Manden stak pludselig uden påviselig årsag vildt om sig med en kniv i bussen. Flere passagerer blev alvorligt kvæstet.

Knivstikkeren stammer fra Iran, men er tysk statsborger.

/JV