Politiet mener omkring 60 fattige polakker blev holdt som slaver af sigøjner-klan i Nordtyskland, hvor de blev truet til at begå organiserede butikstyverier.

De falske anmeldelser om trafikuheld blev anvendt til at få uberettigede udbetalinger fra forsikringsselskaber.

I Slesvig-Holsten blev der onsdag gennemført ransagninger i Marne og Bad Bramstedt. Samtidig blev tilsvarende aktioner gennemført i Niedersachsen og Hamborg. Over 500 betjente deltog.

BAD BRAMSTEDT: Politiet mistænker en polsk sigøjner-familie for at stå bag mindst 1000 forbrydelser i Nordtyskland. Lovovertrædelserne omfatter blandt andet slavehandel, forsikringssvindel og socialt bedrageri.

Endnu mere skræmmende er mistanken om regulært slaveri. Polakker med sociale problemer og alkoholmisbrug blev lokket til Tyskland med løfter om velbetalte job på blandt andet byggepladser. Når polakkerne kom til Nordtyskland, blev de i stedet tvunget til organiserede butikstyverier, hvor ofrene skulle være blevet beordret til at stjæle andet dyrt kød, cigaretter og spiritus. Desuden blev polakkernes identitet udnyttet til at åbne bankkonti og registrere biler.

- Familierne levede fuldstændig under dække af deres slavers identitet, siger politiets efterforskningsleder John Ehlert til mediehuset.

Ifølge politiet blev omkring 60 polakker på den vis udnyttet. I mindst et tilfælde skulle et en polak ifølge de foreløbige undersøgelser være blevet solgt til andre bandemedlemmer for 500 euro.