Selvmordsforsøg var forklaringen på alvorligt trafikuheld

FLENSBORG: Nu bliver det bekræftet, at det var et selvmordsforsøg, som mandag ved middagstid førte til et alvorligt trafikuheld på omfartsvejen B200 ved Flensborg. Her så føreren af en Audi A4, at en kvinde ville kaste sig ud fra en bro over omfartsvejen. Det skriver nyhedssitet shz.de.

Ved synet af kvinden valgte Audiens fører at bremse kraftigt. Opbremsningen overraskede chaufføren bag rattet i en Mercedes, der med voldsom kraft kørte op bag i Audien.

Begge biler blev stærkt beskadiget. To personer blev i den forbindelse alvorligt kvæstet, mens tre slap med knubs.

Politiet i Flensborg kan over for JydskeVestkysten ikke oplyse, om der var danske statsborgere blandt de kvæstede.

Det lykkedes tilkaldt redningsmandskab at forhindre kvinden i at springe ud fra broen.

B200 var spærret gennem flere timer.