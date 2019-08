Selvkørende bus sættes ind i Hamborgs tætte trafik

HAMBORG: Bilkørsel i Hamborg kan i høj grad være nervepirrende og for fremmede gæster nogle gange et mareridt. Dermed er byen måske ikke lige det mest oplagte sted at afprøve en selvkørende bus, der skal manøvrere rundt i den tætte trafik uden menneskelig hjælp.

Ikke desto mindre er det nøjagtig, hvad byens trafikselskab tager fat på. Hamburg Electric Autonomous Transportation eller blot HEAT hedder det køretøj, der skal testes i trafikken i de kommende måneder - dog uden passagerer ombord. Det fortæller mediehuset SHZ.

- Andre steder er der også selvkørende busser. Men ingen har nogensinde sat denne teknik ind i så dybt komplekse omgivelser. Så vi får afklaret nogle spørgsmål, der er spændende for hele verden, siger trafikselskabets chef Henrik Falk til mediehuset.

Viser det sig, at løsningen faktisk fungerer, skal der passagerer med om et års tid. Desuden skal bussen være et af højdepunkterne, når Hamborg i 2021 er vært for verdenskongressen om intelligent trafik.

Den fem meter lange bus har plads til ti passagerer.

En kraftig computer navigerer ved hjælp af sensorer køretøjet, som desuden får yderligere informationer fra master langs ruten. Masterne kan allerede i god tid advare bussens navigation om eventuelt faretruende situationer forude.