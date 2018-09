Se video: Vragrester spredt over mere end 100 meter

AHRENSBURG: En 38-årig kvinde blev livsfarligt kvæstet ved et solouheld natten til fredag ved byen Ahrensburg i det sydøstlige Slesvig-Holsten. Af ukendte årsager kolliderede kvinden frontalt med et træ i vejkanten. Sammenstødet var så voldsomt, at vragrester blev spredt i afstand på mere end 100 meter.

Blandt vragresterne fandt redningsfolkene også to børnesæder. Det udløste frygt for, om kvinden havde haft børn med i bilen og disse eventuelt var slynget ud i det fri. Derfor afsøgte redningsfolkene området med varmesøgende kameraer. Frygten viste sig dog at være ubegrundet, hvilket kvinden trods sine kvæstelser også kunne bekræfte.

Indsatsleder Niels Pirck forklarer, at uheldet havde påvirket flere medlemmer af redningsholdet voldsomt. Derfor blev der efterfølgende gennemført en grundig debriefing.

SHZ/DPA