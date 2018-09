HARTENHOLM: 30 år efter det første løb lykkedes det i weekenden tegneserietegneren Rötger Feldmann at slå sin evige rival Holger Henze i et spektakulært motorløb, der blev afviklet på en flyveplads i slesvig-holstenske Hartenholm. Her kom Feldtman først i mål på sin hjemmebyggede motorcykel, Red Porsche Killer, mens Henzes Porsche først et godt stykke senere krydsede målstregen.

Rötger Feldmann har skabt den kultisk populære tegneseriefigur, Werner; der elsker motorcykler og øl fra bryggeriet i Flensborg. Werner på på mange måder Feldtmanns alter ego, der også ui tegneserien duellerer med Holger Henze.

For 30 år siden dystede de for første gang på landingsbanen i Hartenholm. Dengang og ved et senere løb var Henzens Porsche hurtigst.