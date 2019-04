Schlagerstjerne er blevet truet: Politiet finder mistænkt for trusler om naziterror

KIEL: Tysk politi fundet frem til en slesvig-holstensk mand, der mistænkes for at stå bag flere af de mange bombetrusler med højreekstremistisk baggrund, der de seneste måneder har ramt politikere og offentlige indretninger i hele Tyskland. Torsdag gennemsøgte kriminalbetjente fra Berlin sammen med deres slesvig-holstenske kolleger en bolig i Tysklands, nordligste delstat i håb om at finde beviser. Det skriver Berlins politi og anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Myndighederne ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvor i Slesvig-Holsten ransagningen fandt sted. Heller ikke detaljer om den mistænkte er hidtil blevet frigivet.

Blandt andet banegårdene i Pinneberg og Neumünster har været ramt af bombetrusler. Senest var togtrafikken i Nordtyskland mandag lammet gennem flere timet efter fundet af en bombetrussel på toilettet i et regionaltog, der gjorde holdt i Neumünster.

Desuden er der sendt bombetrusler til rådhuset i Flensborg samt byens domhus og en række andre retsbygninger i Slesvig-Holsten. Blandt trusselsofrene i hele Tyskland er politikere, sammenslutningen af jøder i Tyskland og såmænd også den superpopulære schlagersanger Helene Fischer. Det skriver mediehuset SHZ.

Truslernes afsender har blandt andet betegnet sig selv som Nationalsozialistische Offensive - Nationalsocialistisk Offensiv. I alt omkring 200 trusler er blevet udsendt, og politiet er nu i gang med at tjekke, om den mistænkte står bag en del eller samtlige de trusler, der hver gang har vist sig at være tomme.