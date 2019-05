Scandlines klager over tunnel ved tysk domstol

FEMERN: Med en klage ved den tyske forvaltningsret i Leipzig, skaber rederiet Scandlines nu nye udfordringer for den faste forbindelse under Femern Bælt. En talsmand for retten bekræfter over for nyhedsbureauet DPA, at der er indgået en klage fra rederiet.

Scanlines går til angreb på de foreløbige lokalplaner fra den slesvig-Holstenske delstat. Ifølge rederiet tager planerne ikke højde for skibstrafikkens sikkerhed under tunnelbyggeriet.

- Vi har flere gange gjort opmærksom på vores betænkeligheder. Dem er der imidlertid ikke blevet taget hensyn til, siger Scandlines administrerende direktør Søren Poulsgaard til nyhedsbureauet.

Det er langtfra første gang, Scanlines forsøger at lægge juridiske forhindringer i vejen for Femern-forbindelsen. Faktisk har rederiet tidligere fremsat flere end 15 klager, indsigelser, stævninger og retssager mod det kommende byggeri. Det skriver fagmediet BygTek.