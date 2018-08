FLENSBORG: I næste uge starter retssagen mod en 18-årig, afghansk mand, der er tiltalt for drabet på en 17-årige pige med tysk/dansk baggrund i Flensborg. Pigen døde den 12. marts i år af blodtab, efter hun havde pådraget sig 14 knivstik. Det oplyste anklagemyndigheden tirsdag til nyhedsbureauet, DPA.

Statsadvokaten mener, jalousi udløste drabet. Pigen og den formodede drabsmand havde tidligere haft et forhold. Det havde den 17-årige angiveligt afbrudt, fordi hun fandt en anden.

Både den dræbte og den afghanske teenager var gennem flere år under opsyn af de lokale ungdomsmyndigheder. Pigens familiemæssige baggrund var belastet, mens den nu 18-årige siden 2015 havde opholdt sig i Tyskland som uledsaget flygtningebarn.

Retssagen mod den 18-årige begynder tirsdag i næste uge. Der er afsat seks retsdage. Dommen forventes i midten af oktober.

Kilder i mindretallet har tidligere fortalt til Flensborg Avis, at den 17-årige pige havde tilknytning til danske kredse syd for grænsen. Hun havde gået på dansk skole i Flensborg, men skulle også på et tidspunkt have spillet i et lokalt FDF-orkester.