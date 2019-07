Sæljægere kæmper mod en udbredt misforståelse

Navnet til trods går de slesvig-holstenske sæljægere slet ikke på jagt efter sæler. De frivilliges hjælper syge og sårede eksemplarer eller unger, der er kommet bort fra moren.

ST. PETER-ORDING: Sæljæger. Det jyder jo som et drabeligt erhverv. Men faktisk handler titlen kun om tradition og ikke om at dræbe sælerne langs de slesvig-holstenske kyster. Det forklarer sæljægernes sammenslutning, der nu har sat interaktive informationstavler op på delstatens vestkyst. Det skriver nyhedsbureauet DPA. I Slesvig-Holsten er der ikke blevet jaget sæler siden 1974, og bestanden er efterhånden betragtelig. Dyrene bliver naturligvis også syge eller kommer til skade og dør. Her er det de frivillige sæljægeres opgave at redde dyrene, bjærge kadavere og i værste fald aflive sælerne for at gøre en ende på deres lidelser. Navnet har de blot overtaget fra de forgængere, der faktisk drev jagt på dyrene.

- Vi er stolte af det, vi laver. Sæljæger er et ældgammelt erhverv her ved kysten, forklarer sæljægeren Karl-Heinz Kolle til DPA. Betegnelsen sæljæger kendes kun i Slesvig-Holsten, hvor korpset omfatter et halv hundrede ulønnede dyrevenner. Sidste år rykkede sæljægerne ud cirka 1650 gange. I 1100 tilfælde bjærgede de døde dyr, mens det 300 gange var nødvendigt at aflive syge eller hårdt kvæstede eksemplarer. En særlig opgave er det også at redde sælunger, der har mistet kontakten med deres mor. De små fyre gør opmærksom på deres nødsituation ved en højlydt hylen, der skal lede moren på sporet af sit forsvundne afkom. Hylende sælunger er langtfra et sjældent fænomen ved strandende. Men i langt de fleste tilfælde er mor og unge kun kortvarigt kommet fra hinanden og finder hurtigt sammen igen. Derfor skal mennesker holde sig væk fra ungerne for ikke at skræmme moren fra at vove sig op på stranden. - Men finder man en hylende sælunge i havne eller på badestrande langt fra sælernes banker, skal man tilkalde politiet eller den lokale sæljæger, lyder det i en vejledning fra Slesvig-Holstens jægerforbund.

Kræver lang erfaring Sæljægerne har det endelige ord, når det handler om at beslutte en nødstedt sæls videre skæbne. Vurderer sæljægeren for eksempel, at en unge for alvor er blevet skilt fra moren, er næste station sælstationen i Friederichskoog i det sydvestlige Slesvig-Holsten. På anlægget bliver syge dyr om muligt kureret og unger opdrættet, inden de er klar til friheden på egen hånd. Sæljægerne skal have årelang jagterfaring, inden de efter et kursus bliver autoriseret til at udføre deres opgaver.