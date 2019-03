FLENSBORG: Cirka 10.400 skolelever syd for grænsen lærer dansk. Kun omkring halvdelen er elever på det danske mindretals skoler, mens resten bliver undervist i det offentlige, tyske skolevæsen. Og de tyske danskelevers antal stiger. Syd for grænsen har politikere, skolefolk, forældre og børn fået øje på fordelene ved at kunne begå sig på nabolandets sprog. Derfor har Slesvig-Holstens kulturminister kulturminister Karin Prien også vedtaget et pilotprojekt med danskundervisning allerede i de yngste klasser på udvalgte tyske skoler.

Tyske dansklærere har imidlertid længe klaget over, at der mangler undervisningsmateriale i moderne dansk. Nu er der taget et skridt til at afhjælpe problemet med værket Praktisk Dansk Dogme-Didaktik. På kun 66 sider med ti regler og otte moduler bliver lærere klædt bedre på til danskundervisningen.