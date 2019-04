Så er det blevet sæson for eksotisk jagt: Nak en struds

SCHLAGSDORF: Nanduer er en strudseart, der lever vildt i Sydamerika - og så i Slesvig-Holsten. Her finder man nemlig Europas eneste vildtlevende flok i delstatens sydøstlige hjørne på grænsen til nabolandet, Mecklenburg-Vorpommern.

Flere end 300 af disse kæmpefugle er der blevet optalt i området. Alle dyrene er efterkommere af tre nandu-par, der i år 2000 flygtede fra en dyrepark ved Lübeck og efterfølgende har formeret sig voldsomt.

Fjerkræet er efterhånden blevet et alvorligt problem for de lokale landmænd. Nanduer elsker blandt andet raps og kan på kort tid rydde en mark for planter. Men også hvedemarkerne lider under de eksotiske gæsters appetit. Derfor skal dyrene nu skydes, selv om de står på Washington-konventionens liste over truede dyrearter.