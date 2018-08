WACKEN: Inden for sin genre, er Wacken verdens største musikfestival. Her kan tilhørerne nemlig i løbet af kun to dage opleve knap 200 forskellige navne på scenen. Og alle kunstnerne har det tilfælles, at de spille heavy metal.

Festivallen i den lille, slesvig-holstenske landsby Wacken i den sydvestlige ende af forbundslandet starter torsdag, men allerede onsdag formiddag var omkring halvdelen af de 75.000 gæster ankommet i håb om at erobre de bedste steder på campingpladsen.

Gæsterne kommer ikke kun fra Tyskland, men fra hele verden. Det er nemlig heavy-musikkens allerstørste navne, der hvert år tager turen til Slesvig-Holsten.

Således kan man i år opleve legendariske Judas Prist, men også rockens nyere navne som Red Hot Chili Peppers. I tidligere år har Alice Cooper, Status Quo og Iron Maiden spillet. Endnu har Wacken dog verdens største heavy-band, Metallica, til gode. Men den danske trommeslager, Lars Ulrich, har i et interview med Bild Zeitung tidligere fortalt, at de hellere end gerne modtager en invitation.