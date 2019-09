Rygter om norsk hundesyge skaber panik i Nordtyskland

På Facebook har en kvindelig hundeejer fra det centrale Slesvig-Holsten påstået, at der i hendes døde hund blev fundet samme kim, som optræder i de dyr, der på mystisk vis er døde i Norge. Opslaget har udløst panik blandt de nordtyske hundejere.

- På given foranledning vil vi informere om, at der ikke er påvist tilfælde af den såkaldte norske hundesyge i vores praksis, lyder klinikkens budskab.

En dyrlægeklinik i Oldesloe har følt sig kaldet til at opdatere sin web-side.

Bad Oldesloe ligger i Stormarn Amt, og hos kredsdyrlæge-institutionen kender man intet til det angivelige dødsfald. Til gengæld ved man godt, at rygterne florerer på Facebook.

BAD OLDESLOE: Mens en mystisk sygdom i Norge har medført både døde og syge hunde, har nervøsiteten bredt sig til Slesvig-Holstens hundeejere. På Facebook har et opslag siden tirsdag vakt opsigt, fordi en kvindelig hundeejer fra Bad Oldesloe i det centrale Slesvig-Holsten sætter sin hunds død i forbindelse med sygdommen fra Norge. Ifølge kvindens påstand er der i hendes hund fundet et af de kim, som også nogle af de berørte, norske hunde havde i kroppen.

Jeg forsøger at lægge en dæmper på panikken. Men for øjeblikket er jeg ved at fortvivle lidt.

Lukket Facebook-gruppe

Frem for alt er der gang i rygtebørsen på en lukket Facebook-gruppe for hundeejere i Oldesloe. Hundetræneren Janna Martha Müller er administrator for gruppen og har siden tirsdagens opslag haft travlt med temaet på det sociale medie.

- Jeg forsøger at lægge en dæmper på panikken. Men for øjeblikket er jeg ved at fortvivle lidt, forklarer hun.

Janna Martha Müller har publiceret et længere opslag, hvor hun forsøger at sammenfatte, hvad man foreløbig ved om sygdommen i Norge.

Indtil videre er cirka 30 hunde døde i Norge. Hvordan smitten eventuelt har spredt sig, og om der overhovedet er en sammenhæng mellem tilfældene, er foreløbig helt uklart. De norske myndigheder har obduceret nogle af de døde dyr og fundet to bakterier, der kan have udløst den dødelige tarmsygdom.