FLENSBORG: Da tysk politi torsdag morgen kontrollerede passagererne i et tog undervejs fra Danmark til Flensborg viste en 42-årig rumæner sig at være efterlyst. Manden manglede at betale en bøde på 973 euro, som han var idømt på grund af tyveri. Da den 42-årige fortsat ikke kunne betale bøden, får han nu lov til at sidde den af i fængslet i Flensborg.

/JV