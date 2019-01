Rumænere stjal fra jobbet på første arbejdsdag

KIEL: Allerede på første arbejdsdag forsynede to rumænske chauffører sig med forsyninger fra den virksomhed ved Kiel, hvor de var blevet ansat. Virksomhederne leverer pakker til private kunder, og rumænerne stjal blandt andet forsendelser med tøj og elektronik, hvorefter de satte kurs mod hjemlandet.

Så langt nåede de dog ikke. Undervejs fra Kiel blev de nemlig torsdag pågrebet på motorvej A7 ved Würzburg. I første omgang hævdede de to tyvagtige chauffører, at deres last var gaver til et børnehjem i Rumænien. Til sidst gik de dog til bekendelse og blev anholdt. Det samme gjorde den landsmand, de havde med som passager.

/SHZ