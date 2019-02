Rumæner havde intet kørekort

HANDEWITT: En rumænsk statsborger blev torsdag aften anholdt efter en kontrol på parkeringspladsen ved Scandinavienpark vest for Flensborg. Den 31-årige var efterlyst på grund af en ubetalt bøde for kørsel uden kørekort. I denne omgang kunne manden heller ikke fremvise et førerbevis, men påstod at han besad et spansk kørekort. Et tjek hos de spanske kolleger afslørede, at kørekortet var udløbet.

Rumæneren skal tilbringe 20 dage bag tremmer, fordi han ikke kunne betale bøderne på i alt 800 euro.

/JV