Rotterne har invaderet det nordlige Tyskland

Milde vintre og sløset omgang med affald truer med at udløse en sand rotteplage i Slesvig-Holsten.

KIEL: Milde vintre og masser af bortkastet mad gør Slesvig-Holstens byer til et paradis for gnavere.

- I nogle bydele har vi efterhånden flere rotter end mennesker. Kloakkerne er fulde af dem, siger Kiels skadedyrsbekæmper Atilla Arslancan.

Med et budget på 200.000 euro har kommunen nu indledt en informationskampagne under mottoet: Don't feed rats - undlad at fodre rotterne.

Myndighederne i Kiel vil ikke ligefrem tale om en rotteplage, men erkender, at der i de første seks måneder af 2019 er kommet næsten ligeså mange meldinger om rotter som hele sidste år.