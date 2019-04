FLENSBORG: En datingportal på nettet er central i en røverisag i Flensborg. Politiet formoder, at mindst to ofre via portalen blev lokket med sex og derefter overfaldet, når de troppede op til den angivelige date. En 30-årig mand blev den 4. april så voldsomt mishandlet, at politiet efterforsker sagen som et mordforsøg. En 53-årig mand slap den 9. april med lettere kvæstelser, men mistede et fire-cifret beløb i kontanter.

Tre mænd fra Flensborg er anholdt. De anholdte er mellem 20 og 27 år.

/JV