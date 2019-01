NIEBÜLL: For en yngre mand gik det helt galt, da han torsdag aften forsøgte et røveri mod en tankstation i Niebüll i Nordfrisland. Den maskerede røver gik ind i tankstationens butik omkring kl. 23, hvor en kvindelig medarbejder var alene i lokalet.

Kvinden forklarede røveren, at hun ikke var det fjerneste bange. Hun bluffede også med, at hun kunne genkende røveren.

For at skræmme medarbejderen forsøgte røveren at affyre et skud mod butikkens loft. Men pistolen klikkede. Herefter flygtede manden fra stedet.

/JV