LÜBECK: En 39-årig mand fra Lübeck skal fire år i fængsel for røveri i et supermarked og diverse fupnumre. Manden vakte opsigt, da han i oktober sidste år blev fundet bagbundet og lettere kvæstet på en p-plads ved Timmendorfer Strand nær Lübeck. Ved den lejlighed forklarede manden, at han var blevet bortført. Forklaringen var dog fup. Det samme var de akademiske titler, manden tidligere havde benyttet for at få et job som skoleleder i Lübeck.

/DPA