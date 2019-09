Rørt dronning takkede unge i Sydslesvig

Dronningen har under sit besøg i Sydslesvig besøgt kulturelle mindesmærker og genopdaget, at Sydslesvig og Danmark har utrolig meget til fælles. Et faktum, som hun mener, at mange danskere måske glemmer i dagligdagen.

- Jeg har især været imponeret af ungdommen. At de går så meget op i deres danske rødder, og samtidig hører de til i Tyskland. En af de ting, jeg især vil bringe med mig hjem, er en tale, som Johanne, en 18-årig elev på Duborg-Skolen holdt. En smuk tale, så elegant, så varm. Den kom fra hjertet og er en af de bedste, jeg har hørt. Hun talte om at have to kulturer, at være dansk og tysk, og kaldte Sydslesvig sit hjerteland, sagde dronningen rørt.

I er ikke glemt

- De, der bare suser over grænsen for at købe ind, de burde unde sig at se det specielle hernede. Se Danevirke, Hedeby, Sydslesvig, som det ser ud i dag. Jeg håber inderligt, at danskerne ved, hvor betydningsfuldt Sydslesvig er. Sydslesvigernes ønske om at holde fast i det danske og deres evne til samtidig at kunne balance det at være tysk, sagde dronning Margrethe, som ser frem til 100-års jubilæet for den fredelige grænsedragning næste år.

- I skal ikke blive glemt, blev der sagt, og det har været væsentligt for mig at sige, at I er ikke glemt. Jeg håber, at 100-års jubilæet næste år ikke kun fejres i Sønderjylland men i hele Danmark, for det er betydningsfuldt.